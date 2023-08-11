Minibus Hangus Terbakar di Dekat SPBU Kolaka, Polisi Lakukan Penyelidikan

KOLAKA - Sebuah mobil merek Isuzu Panter tanpa nomor polisi (nopol) hangus terbakar di Kelurahan 19 November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), pukul 02.30 Wita, Jumat (11/8/2023). Pihak pemadam dan saksi berbeda versi dalam menyampaikan keterangan.

Kasi Damkar Kolaka, Harlis Sea mengatakan kendaraan tersebut terbakar di kompleks area SPBU Sabilambo. Dua unit pemadam langsung dikerahkan menuju lokasi untuk melakukan penyemprotan. "Sekitar 20 menit api berhasil kami padamkan. Kami tidak melihat sopirnya di lokasi," ujarnya kepada MNC Portal.

Informasi mobil tersebut terbakar diterimahnya melalui sambungan telpon dari seseorang bernama Akbar. Dalam kendaraan juga ditemukan potongan bambu dan tidak berdampak terhadap fasilitas di SPBU setempat.

Ada yang menduga jika minibus tersebut sedang mengangkut BBM yang dipasok secara ilegal dari SPBU Sabilambo. Akan tetapi, pihaknya tidak menjumpai adanya jergen atau lelehan plastik dalam kendaraan.

"Apakah sedang memuat BBM atau jergennya telah diturunkan, kami tidak menyaksikan. Saat kami tiba di lokasi suasana sunyi dan api sudah menutupi seluruh kendaraan," tutupnya.

Kasubsi Penmas Humas Polres Kolaka Aipda Riswandi mengatakan, kendaraan terbakar berada di area terminal Larumbalangi. Pemiliknya bernama Andi Zaenal (60), warga setempat.