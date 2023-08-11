CCTV Kantor BKD Lampung Rusak saat Penganiayaan Alumni IPDN Terjadi

BANDARLAMPUNG - Kamera pengawas CCTV Kantor BKD Provinsi Lampung rusak saat terjadinya peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan Kabid Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Kantor BKD Provinsi Lampung, Deny Rolind Zabara terhadap alumni IPDN, Selasa (8/8/2023).

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol Dennis Arya Putra mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), pihaknya mendapati sejumlah CCTV rusak atau tidak merekam peristiwa penganiayaan tersebut.

"Jadi kita cek beberapa CCTV yang ada ternyata tidak merekam (rusak) peristiwa tersebut. Informasinya CCTV tersebut tidak merekam sudah dari lama, tapi akan kami dalami rusak seperti apa dan sejak kapan, perawatannya seperti apa," ujar Dennis, Jumat (11/8/2023).

Untuk motif, menurut Dennis pihaknya masih mendalaminya.

"Yang jelas kami di sini melakukan penyelidikan secara mendalam untuk mengungkap terang peristiwa itu," kata dia.

Pihaknya juga masih mendalami soal penganiayaan dilakukan dengan tangan kosong atau benda lainnya dengan meminta keterangan sejumlah saksi.

"Sementara masih kita dalami dari keterangan saksi-saksi. Saat ini terlapor masih satu orang DRZ (Deny Rolind Zabara), tapi kita akan dalami terkait adakah pelaku lain dan siapa saja yang berperan di dalam peristiwa tersebut," ucapnya.