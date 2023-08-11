Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

CCTV Kantor BKD Lampung Rusak saat Penganiayaan Alumni IPDN Terjadi

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |20:15 WIB
CCTV Kantor BKD Lampung Rusak saat Penganiayaan Alumni IPDN Terjadi
Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol Denis Arya Putra menjelaskan CCTV Kantor BKD Lampung mati saat terjadi peristiwa penganiayaan. (MPI/Ira Widya)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Kamera pengawas CCTV Kantor BKD Provinsi Lampung rusak saat terjadinya peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan Kabid Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Kantor BKD Provinsi Lampung, Deny Rolind Zabara terhadap alumni IPDN, Selasa (8/8/2023).

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol Dennis Arya Putra mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), pihaknya mendapati sejumlah CCTV rusak atau tidak merekam peristiwa penganiayaan tersebut.

"Jadi kita cek beberapa CCTV yang ada ternyata tidak merekam (rusak) peristiwa tersebut. Informasinya CCTV tersebut tidak merekam sudah dari lama, tapi akan kami dalami rusak seperti apa dan sejak kapan, perawatannya seperti apa," ujar Dennis, Jumat (11/8/2023).

Untuk motif, menurut Dennis pihaknya masih mendalaminya.

"Yang jelas kami di sini melakukan penyelidikan secara mendalam untuk mengungkap terang peristiwa itu," kata dia.

Pihaknya juga masih mendalami soal penganiayaan dilakukan dengan tangan kosong atau benda lainnya dengan meminta keterangan sejumlah saksi.

"Sementara masih kita dalami dari keterangan saksi-saksi. Saat ini terlapor masih satu orang DRZ (Deny Rolind Zabara), tapi kita akan dalami terkait adakah pelaku lain dan siapa saja yang berperan di dalam peristiwa tersebut," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement