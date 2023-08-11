Puluhan Hektare Sawah di Lebak Kekeringan, Relawan Ganjar Berikan Mesin Pompa ke Petani

LEBAK - Cuaca ekstrem yang belakangan melanda sejumlah daerah, termasuk Banten, dapat mengakibatkan kekeringan sehingga berpotensi menggagalkan panen. Untuk mengatasi masalah kekeringan tersebut, relawan Ganjar Pranowo memberikan mesin pompa air.

Sukarelawan Gerakan Desa untuk (Gardu) Ganjar jaringan Jawara Banten memberikan bantuan mesin pompa air kepada para petani di Desa Buyut Mekar, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, pada Jumat (11/8/2023).

Dengan adanya mesin pompa itu, lingkungan persawahan di desa tersebut tetap terjaga dan teraliri air dengan baik.

Koordinator Gardu Ganjar Jaringan Jawara Banten Agus Suparman mengatakan mesin pompa air ini diberikan untuk mengairi sawah milik warga yang mengalami kekeringan agar terhindar dari gagal panen.

"Karena puluhan hektare sawah di desa ini mengalami kekeringan. Kami berinisiatif sebagai relawan memberikan bantuan ini agar bisa bermanfat bagi masyarakat Desa Buyut Mekar," katanya dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, pemberian dua mesin pompa ini bertujuan mengantisipasi cuaca ekstrem yang belakangan ini terjadi. Menurut dia, mesin pompa air ini dapat mengaliri air dari sungai ke puluhan hektare sawah petani di desa tersebut.

"Ada dua mesin pompa air. Bagi petani, bantuan ini sangat bermanfaat sekali karena sudah beberapa bulan di sini mengalami kekeringan. Mata pencaharian mereka kan bertani. Jadi, mereka membutuhkan ini untuk mengaliri air ke sawah-sawah mereka," ucapnya.

Selain mengatasi kekeringan, Agus berharap mesin pompa ini membantu meningkatkan produksi pertanian dengan ketersediaan air yang cukup.

"Harapannya, petani bisa memaksimalkan bantuan dari kami, memelihara dan menjaga mesin ini agar terus bermanfaat bagi mereka," ungkapnya.