Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kabid di BKD Lampung Akui Pukuli Bawahannya

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |20:48 WIB
Kabid di BKD Lampung Akui Pukuli Bawahannya
Kepala Inspektorat Lampung, Fredy. (MPI/Ira Widyanti)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai BKD Provinsi Lampung, Deny Rolind Zabara, mengakui telah melakukan penganiayaan dan memukul lima alumni IPDN angkatan XXX.

Kadis Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Saefullah mengatakan, motif Deny Rolind Zabara melakukan penganiayaan tersebut merupakan bentuk pembinaan antara junior dan senior. Keduanya merupakan alumni IPDN.

"Jika dari keterangan yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan yakni pembinaan saja, pembinaan untuk menanamkan jiwa korsa," ujar Achmad Saefullah, Jumat (11/8/2023).

Kepala Inspektorat Provinsi Lampung Fredy menuturkan, pihaknya terus menggali keterangan baik dari korban maupun saksi.

Menurut Fredy, pengumpulan keterangan tersebut dilakukan guna mengetahui kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain.

"Sampai saat ini memang baru satu yang melakukan, tapi tidak menutup kemungkinan ada pelaku lainnya ya saat ini kami masih fokus mendalaminya, tergantung nanti hasil pemeriksaan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement