Kabid di BKD Lampung Akui Pukuli Bawahannya

BANDARLAMPUNG - Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai BKD Provinsi Lampung, Deny Rolind Zabara, mengakui telah melakukan penganiayaan dan memukul lima alumni IPDN angkatan XXX.

Kadis Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Saefullah mengatakan, motif Deny Rolind Zabara melakukan penganiayaan tersebut merupakan bentuk pembinaan antara junior dan senior. Keduanya merupakan alumni IPDN.

"Jika dari keterangan yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan yakni pembinaan saja, pembinaan untuk menanamkan jiwa korsa," ujar Achmad Saefullah, Jumat (11/8/2023).

Kepala Inspektorat Provinsi Lampung Fredy menuturkan, pihaknya terus menggali keterangan baik dari korban maupun saksi.

Menurut Fredy, pengumpulan keterangan tersebut dilakukan guna mengetahui kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain.

"Sampai saat ini memang baru satu yang melakukan, tapi tidak menutup kemungkinan ada pelaku lainnya ya saat ini kami masih fokus mendalaminya, tergantung nanti hasil pemeriksaan," ungkapnya.