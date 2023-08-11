Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Modus Ganjal ATM, Seorang Pemuda Diamankan Polisi

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:57 WIB
Modus Ganjal ATM, Seorang Pemuda Diamankan Polisi
Pelaku pencurian dengan modus ganjal ATM ditangkap/Foto: Istimewa
A
A
A

BANTUL - Seorang pemuda berinisial AP (25) warga Oku Selatan, Sumatera Selatan, terpaksa diamankan polisi karena diduga melakukan aksi kejahatan pencurian dengan modus ganjal ATM.

Pelaku berhasil diamankan usai gagal mengelabui korbannya yang sedang mengambil uang di ATM di wilayah Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Rabu (09/08/2023).

 BACA JUGA:

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana menerangkan, penangkapan ini berawal saat korban yang bernama Rusmadi warga setempat hendak mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di dekat rumahnya.

"Korban mengambil uang senilai Rp 2 juta. Selesai melakukan transaksi, uang dan slip keluar, namun kartu ATM punya korban tidak keluar," terang Jeffry, Jumat (11/08/2023).

 BACA JUGA:

Korban sempat menekan tombol cancel, namun kartu ATM tetap tidak keluar. Tak lama kemudian, pelaku masuk ke dalam ATM menawarkan bantuan kepada korban untuk mengeluarkan kartu ATM dengan meminta nomor PIN.

"Pelapor selanjutnya memberikan nomor PIN, namun setelah korban memberikan PIN kepada orang tidak dikenal tersebut,. orang itu langsung pergi," kata Jeffry.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179454/penipuan-6UGy_large.jpg
Kesaksian Firman, Orangtua WNI yang Dipaksa Jadi Sindikat Penipuan di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement