Modus Ganjal ATM, Seorang Pemuda Diamankan Polisi

BANTUL - Seorang pemuda berinisial AP (25) warga Oku Selatan, Sumatera Selatan, terpaksa diamankan polisi karena diduga melakukan aksi kejahatan pencurian dengan modus ganjal ATM.

Pelaku berhasil diamankan usai gagal mengelabui korbannya yang sedang mengambil uang di ATM di wilayah Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Rabu (09/08/2023).

BACA JUGA:

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana menerangkan, penangkapan ini berawal saat korban yang bernama Rusmadi warga setempat hendak mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di dekat rumahnya.

"Korban mengambil uang senilai Rp 2 juta. Selesai melakukan transaksi, uang dan slip keluar, namun kartu ATM punya korban tidak keluar," terang Jeffry, Jumat (11/08/2023).

BACA JUGA:

Korban sempat menekan tombol cancel, namun kartu ATM tetap tidak keluar. Tak lama kemudian, pelaku masuk ke dalam ATM menawarkan bantuan kepada korban untuk mengeluarkan kartu ATM dengan meminta nomor PIN.

"Pelapor selanjutnya memberikan nomor PIN, namun setelah korban memberikan PIN kepada orang tidak dikenal tersebut,. orang itu langsung pergi," kata Jeffry.