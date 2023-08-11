Ganjar Pranowo Hadiri Acara Jateng Berselawat di Cilacap

SEMARANG - Ribuan santri dan masyarakat hadir dalam acara Jateng Berselawat sebagai agenda rutin dalam rangka menyambut hari jadi Pemprov Jateng dan juga sebagai salah satu pembangunan spiritual masyarakat agar Jawa Tengah aman dan tenteram.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hadir dalam acara yang berlangsung di Alun-Alun Cilacap itu. Adapun acara ini berlangsung dengan tema 'Jawa Tengah Melaju untuk Indonesia Maju'.

Acara Jateng Berselawat menghadirkan Habib Ali Zaenal Abidin Assegaf dengan Group Hadroh Azzahir.

Ribuan santri dan masyarakat dari berbagai daerah menyemarakkan Jateng Berselawat dengan lantunan selawat serta iringan musik rebana.

Mereka antusias mengikuti irama dan lantunan selawat itu.

Ganjar Pranowo yang juga Bacapres yang didukung Perindo itu mengatakan bahwa jika kegiatan ini dapat membangun spiritual masyarakat serta menambah iman dan taqwa.

"Agar kondisi Jawa Tengah aman dan tenteram," ujarnya.