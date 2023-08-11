Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Resmikan SPAM Gandrungmangu dan Tinjau Puskemas Majenang di Cilacap

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |03:59 WIB
Ganjar Resmikan SPAM Gandrungmangu dan Tinjau Puskemas Majenang di Cilacap
Ganjar Pranowo (Foto: dok Okezone)
A
A
A

CILACAP - Musim kemarau menjadi bencana warga Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, lantaran di setiap kemarau kondisi desa selalu kekeringan.

Namun kini warga tidak lagi kesulitan mencari air bersih setelah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meresmikan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Ribuan warga Kampung Laut menyambut Ganjar Pranowo dengan meriah. Mereka merasa senang karena selama ini kesulitan mencari air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, kini berbahagia setelah program SPAM diresmikan.

Lebih dari sepuluh tahun penderitaan warga berakhir. Pasalnya jika biasanya warga harus merogoh kocek sebesar Rp7 ribu per jeriken untuk membeli air, kini SPAM Gandrungmangu yang dibangun oleh Kementerian PUPR untuk warga membuat ketersediaan air melimpah.

Salah satu warga, Warsiem mengaku senang air dari SPAM dengan kapasitas 100 liter per detik sudah dapat digunakan warga.

"Sehingga pada musim kemarau tidak lagi kesulitan mencari air bersih," katanya, Kamis 10 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement