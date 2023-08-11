Ganjar Resmikan SPAM Gandrungmangu dan Tinjau Puskemas Majenang di Cilacap

CILACAP - Musim kemarau menjadi bencana warga Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, lantaran di setiap kemarau kondisi desa selalu kekeringan.

Namun kini warga tidak lagi kesulitan mencari air bersih setelah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meresmikan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Ribuan warga Kampung Laut menyambut Ganjar Pranowo dengan meriah. Mereka merasa senang karena selama ini kesulitan mencari air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, kini berbahagia setelah program SPAM diresmikan.

Lebih dari sepuluh tahun penderitaan warga berakhir. Pasalnya jika biasanya warga harus merogoh kocek sebesar Rp7 ribu per jeriken untuk membeli air, kini SPAM Gandrungmangu yang dibangun oleh Kementerian PUPR untuk warga membuat ketersediaan air melimpah.

BACA JUGA: Pj Gubenur DKI Jakarta Kaget Kabel Menjuntai Kembali Telan Korban

Salah satu warga, Warsiem mengaku senang air dari SPAM dengan kapasitas 100 liter per detik sudah dapat digunakan warga.

"Sehingga pada musim kemarau tidak lagi kesulitan mencari air bersih," katanya, Kamis 10 Agustus 2023.