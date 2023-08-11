Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Berikan Bantuan pada Perayaan Hari Jadi Pemprov Jateng ke Warga

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |04:15 WIB
Ganjar Pranowo Berikan Bantuan pada Perayaan Hari Jadi Pemprov Jateng ke Warga
Ganjar Pranowo (Foto: Antara)
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan bantuan untuk warga kurang mampu. Bantuan tersebut berupa 563 rehab rumah tidak layak huni, jambanisasi dan bantuan gizi ibu hamil untuk mencegah stunting.

Bantuan itu diberikan Bacapres yang didukung Perindo itu dalam rangka hari jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-78.

Ganjar Pranoeo menyerahkan bantuan tersebut kepada penerima di Desa Tengki Kabupaten Brebes, Kamis 10 Agustus 2023 siang.

Ganjar Pranowo hadir bersama istrinya, Siti Atiqoh yang merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Jateng memberikan bantuan kepada para penerima tersebut.

Adapun kegiatan bakti sosial menjadi bagian dari perayaan HUT Pemprov Jateng dengan anggaran bersumber dari sejumlah instansi OPD, Baznas Jateng, Korpri hingga Bulog untuk warga kurang mampu di antaranya di Kabupaten Brebes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement