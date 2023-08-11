Ganjar Pranowo Berikan Bantuan pada Perayaan Hari Jadi Pemprov Jateng ke Warga

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan bantuan untuk warga kurang mampu. Bantuan tersebut berupa 563 rehab rumah tidak layak huni, jambanisasi dan bantuan gizi ibu hamil untuk mencegah stunting.

Bantuan itu diberikan Bacapres yang didukung Perindo itu dalam rangka hari jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-78.

Ganjar Pranoeo menyerahkan bantuan tersebut kepada penerima di Desa Tengki Kabupaten Brebes, Kamis 10 Agustus 2023 siang.

Ganjar Pranowo hadir bersama istrinya, Siti Atiqoh yang merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Jateng memberikan bantuan kepada para penerima tersebut.

Adapun kegiatan bakti sosial menjadi bagian dari perayaan HUT Pemprov Jateng dengan anggaran bersumber dari sejumlah instansi OPD, Baznas Jateng, Korpri hingga Bulog untuk warga kurang mampu di antaranya di Kabupaten Brebes.