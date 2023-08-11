Kado Ganjar di Hari Jadi Jateng, Bantu Rehab 563 Rumah Warga hingga Jambanisasi

Ganjar gencar memberikan perbaikan rumah tidak layak huni di Jateng. (Foto: Dok MPI)

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo gencar mengatasi masalah kemiskinan ekstrem yang terjadi di Jateng. Salah satu bantuan yang diberikan adalah perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

Sepanjang 2016 hingga 2022 sebanyak 1.269.056 unit RTLH telah direhabilitasi menjadi rumah sehat layak huni.

Kemudian pada 2013 jumlah RTLH di Jateng sebanyak 1,68 juta unit. Sehingga jumlah tersebut berkurang drastis pada akhir Desember 2022 menjadi 640.838 unit.

Pada 2023, Pemprov Jateng menambahkan bantuan RTLH menjadi 15 ribu unit dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit yang diharapkan tuntas pada semester pertama 2023. Bantuan ini sebagai salah satu cara Ganjar Pranowo untuk mengurangi angka kemiskinan di Jateng.

Terkini, Ganjar memberikan bantuan untuk warga kurang mampu. Bantuan tersebut berupa 563 rehab rumah tidak layak huni, jambanisasi dan bantuan gizi ibu hamil untuk mencegah stunting.

Bantuan itu diberikan Bacapres yang didukung Perindo itu dalam rangka hari jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-78.