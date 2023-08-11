Dorong Gaya Hidup Sehat, Ganjar Ikut Senam Bersama Ribuan Warga Cilacap

CILACAP - Ribuan warga Cilacap, Jawa Tengah, mengikuti senam sehat bersama di alun-alun Kabupaten Cilacap. Senam sehat ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Ia turut hadir di acara tersebut sembari membagikan secara simbolis 10 juta bendera merah putih dalam rangka menyambut Kemerdekaan Indonesia ke-78.

Nuansa merah putih dari ribuan warga Cilacap pun menghiasi alun-alun Kabupaten Cilacap. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir turut berbaur dengan instruktur senam untuk berolahraga bersama warga.

Dalam kesempatan ini, Bacapres yang didukung Partai Perindo mengajak warga untuk berperilaku hidup sehat dengan berolahraga dan makan makanan bergizi.

Menurut Ganjar, hal tersebut dapat bermanfaat bagi kesehatan mental dan jasmani. "Kegiatan senam sehat ini bukan hanya untuk meningkatkan kesehatan tubuh, tetapi juga kesehatan mental," ujarnya.