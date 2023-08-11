Advertisement
HOME NEWS JATENG

Berkat SPAM, Derita 10 Tahun Kesulitan Air Bersih Warga Kampung Laut Kini Teratasi

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |11:30 WIB
Berkat SPAM, Derita 10 Tahun Kesulitan Air Bersih Warga Kampung Laut Kini Teratasi
Ganjar resmikan SPAM Gandrungmangu. (Foto: Ilustrasi/Dok MPI)
A
A
A

CILACAP - Peresmian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Gandrungmangu jadi kabar bahagia bagi warga Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Masalah kesulitan sumber air selama 10 tahun terakhir pun akhirnya teratasi.

Peresmian SPAM Gandrungmangu dilakukan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Ribuan warga Kampung Laut menyambut Ganjar dengan meriah. Mereka merasa senang karena selama ini kesulitan mencari air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, kini berbahagia setelah program SPAM diresmikan.

Biasanya warga harus merogoh kocek sebesar Rp7 ribu per jeriken untuk membeli air, kini SPAM Gandrungmangu yang dibangun oleh Kementerian PUPR untuk warga membuat ketersediaan air melimpah.

BACA JUGA:

Kado Ganjar di Hari Jadi Jateng, Bantu Rehab 563 Rumah Warga hingga Jambanisasi 

Salah satu warga, Warsiem mengaku senang air dari SPAM dengan kapasitas 100 liter per detik sudah dapat digunakan warga.

"Sehingga pada musim kemarau tidak lagi kesulitan mencari air bersih," katanya, Kamis 10 Agustus 2023.

Sementara itu, Ganjar Pranowo yang juga Bacapres yang didukung Perindo meminta kepada warga untuk merawat SPAM dengan terus menjaga kebersihan sumber mata air.

 BACA JUGA:

Selain meresmikan SPAM, kunjungan Ganjar ke Kabupaten Cilacap juga meninjau proyek pembangunan Puskesmas Majenang di Cilacap.

Puskesmas yang dibangun Pemprov Jateng dengan menelan anggaran sebesar Rp4,5 miliar ini ditargetkan akan selesai pada Desember 2023.

Halaman:
1 2
      
