Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Menginap di Rumah Warga Program 'Tuku Lemah Oleh Omah', Ganjar Terharu

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |15:51 WIB
Menginap di Rumah Warga Program 'Tuku Lemah Oleh Omah', Ganjar Terharu
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginap di rumah warga di Cilacap. (Ist)
A
A
A

 CILACAP - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan sang istri Siti Atiqoh Supriyanti menginap di rumah salah satu warga penerima bantuan ‘Tuku Lemah Oleh Omah’ atau beli tanah dapat rumah di Desa Karangsari, Kabupaten Cilacap, Jateng.

Ganjar bersama istri datang ke lokasi pada Jumat (11/8/2023) dini hari setelah mengikuti agenda Jateng Bersholawat di Alun-alun Cilacap. Keduanya hendak mengecek hasil bantuan program penurunan kemiskinan ekstrem di desa tersebut.

Setibanya di Desa Karangsari sekira pukul 00.10 WIB, Ganjar langsung disambut meriah ratusan warga yang telah menunggunya sejak Kamis (10/8) sore. Mereka menggelar tikar dengan hidangan pencuci mulut, kopi, beserta organ tunggal lengkap sebagai hiburan.

Ganjar bersama para warga dan anak-anak kemudian berbincang ringan sambil ngopi dan nyemil. Mereka juga menyanyikan lagu ‘Ojo Dibandingke’ bersama-sama lewat iring-iringan organ tunggal yang terdiri dari drum mini, piano sederhana, dan angklung.

Setelah itu Ganjar dan istri menuju rumah model ruspin hasil program ‘Tuku Lemah Oleh Omah’ milik penerima bantuan bernama Marsono. Kemudian keduanya menginap.

“Ini baru pertama (ada pejabat nginap di desanya). Warga sangat antusias, buktinya sampai jam 1 malam. Daritadi pagi itu persiapannya menyambut. Mereka stay di sini dari sore,” kata Apriyuanita Eka Hardina, salah satu Tokoh Masyarakat Desa Karangsari sekaligus bidan desa.

Eka menilai hal itu merupakan bentuk kepedulian Ganjar dalam memperhatikan warganya. Terlebih bantuan Tuku Lemah Oleh Omah digulirkan Ganjar di desanya.

“Rumah yang tadinya beliau masuk DTKS atau masuk kategori tidak mampu dan mendapat program bantuan, sehingga mempunyai rumah. Kami juga sebagai warga sangat senang yang menyentuh kalangan atas sampai ke bawah,” kata Eka.

Tak hanya sekali, sudah tiga kali Ganjar mengunjungi Desa Karangsari untuk menggulirkan bantuan. Sebelumnya, diungkap Eka, Ganjar menerjunkan program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng), dan penanganan stunting.

Sementara itu, Ganjar merasa terharu dengan jamuan istimewa yang dihadirkan Desa Karangsari terhadapnya. Menurut Ganjar, hal tersebut merupakan ciri khas desa yang masih kental kebersamaannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement