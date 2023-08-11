Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Cara Unik Relawan Ganjar Peringati HUT Ke-78 RI di Temanggung

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:15 WIB
Cara Unik Relawan Ganjar Peringati HUT Ke-78 RI di Temanggung
Ganjar Pranowo bersama warga/Foto: MNC Portal




TEMANGGUNG – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam pergerakan generasi alumni muda dan akademisi Universitas Diponegoro (Undip) Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Bersama Ganjar atau Pena Mas Ganjar, mempunyai cara unik untuk memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Pena Mas Ganjar terjun ke Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan kegiatan Piala Pena Mas Ganjar bagian dari serangkaian Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Pena Mas Ganjar," kata Koordinator Pusat Pena Mas Ganjar, Reza Abdurrakhman, Jumat (11/8/2023).

Kegiatan yang digelar di Lapangan Desa Giyanti Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada 1-10 Agustus 2023 itu disambut antusias oleh para pemain sepak bola maupun warga setempat.

ist

Reza mengatakan, tujuannya menggelar turnamen sepak bola adalah untuk memfasilitasi para pemuda yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga sepak bola.

"Tujuannya, untuk memfasilitasi anak-anak muda yang suka sepak bola untuk bisa berkompetisi di Bulan Kemerdekaan (Republik Indonesia)," tegasnya.

Kegiatan tersebut juga mendapatkan respons positif dari warga yang dibuktikan dengan antusiasme mereka untuk mendaftarkan timnya dalam turnamen sepak bola maupun sekadar menonton di lokasi pertandingan.

"Masyarakat sangat antusias. Bisa dilihat bahwa hari ini di finalnya (sangat meriah). Kemarin kami sudah berjalan selama 10 hari dengan 200 peserta (tim sepakbola yang bertanding)," imbuhnya.

Kemeriahan dalam kegiatan kali ini sekaligus menunjukkan dukungan warga terhadap Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Bahkan, warga dan para pemain sepak bola yang akan bertanding saat itu juga tidak lupa untuk meneriakkan dukungan untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo, sesaat sebelum pertandingan dimulai.

"Warga sangat antusias. Terbukti dari sorak-sorakan (berbunyi) 'Pak Ganjar' dari partai atau pertandingan pertama pada tanggal 1 Agustus juga warga sudah tahu kalau agenda hari ini bagian dari komunitasnya Bapak Ganjar," ujarnya.

Melalui kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti itu, kelompok sukarelawan Pena Mas Ganjar optimistis dapat mendulang dukungan untuk Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Warga mendukung Ganjar Pranowo (jadi presiden 2024-2029) secara penuh untuk Kabupaten Temanggung," tutup Reza optimistis.

