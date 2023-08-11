Semarakkan HUT Ke-78 RI, Relawan Ganjar Gelar Festival UMKM Se-Tegal Raya

JAKARTA - Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dirayakan dengan semarak di lapangan Sungai Space, Yomani, Kecamatan Lebaksiu, Tegal, Jawa Tengah. Perayaan dibalut dalam acara Festival Ganjaran Kemerdekaan.

Kegiatan yang diinisiasi sukarelawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB)ini berupa Festival UMKM berlangsung mulai dari 10 hingga 17 Agustus 2023. Festival diikuti lebih dari 130 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari wilayah Tegal Raya,

Mereka memamerkan berbagai produk unggulan. Mulai dari makanan dan minuman khas Tegal seperti donat lumer Mama Dimas hingga pakaian dan kerajinan tangan.

Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo yang mencalonkan diri sebagai calon presiden.

Wasekjend DPP GBB, Pribadie Utomo memimpin langsung Festival Ganjaran pada Kamis 10 Juli 2023. Festival ini, kata dia, merupakan implementasi dari kepedulian relawan Ganjar terhadap masyarakat, terutama para pelaku UMKM.

"Dengan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, kami membuka Festival Ganjaran Kemerdekaan untuk UMKM se-Tegal Raya," kata Pribadie Utomo saat membuka acara dikutip dalam keterangannya.

Prestasi yang diukir Ganjar Pranowo menginspirasi GBB. Di mana, Ganjar berhasil membawa Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai provinsi dengan strategi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbaik untuk UMKM tingkat nasional.

Bahkan, Ganjar meraih penghargaan tersebut tiga kali berturut-turut. Hal ini menandakan bahwa Ganjar peduli dan berpihak pada kemajuan UMKM.

"Terbukti Bapak Ganjar Pranowo mendapatkan penghargaan penyaluran KUR untuk UMKM secara nasional. Dan ini adalah langkah nyata kami dalam mendukung program-program yang yang sudah dijalankan Bapak Ganjar," ujar Pribadi.

Pribadie menambahkan, GBB berinisiatif untuk mengkordinir para pelaku UMKM, karena sebelumnya ratusan UMKM ini tidak terorganisir. Mereka diberikan pelatihan oleh DPC GBB Tegal Raya dalam hal marketing penjualan dengan menggunakan teknologi dan media sosial.

"Dari pelatihan tersebut, berkembang menjadi Festival Ganjaran Kemerdekaan," ujarnya.

Mewakili DPP GBB, pihaknya menyerukan pada seluruh pelaku UMKM di Indonesia untuk tidak ragu menyatukan dukungan kepada Ganjar pada Pilpres 2024.