Temu Kader Posyandu, Ganjar Minta Pemkab Brebes Sering Turun ke Masyarakat

BREBES - Jelang berakhirnya masa jabatan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri gebyar Posyandu dengan menemui ratusan kader Posyandu di Brebes, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo disambut hangat ratusan emak-emak kader Posyandu.

Ganjar lalu mengundang tiga kader Posyandu ke panggung untuk menjelaskan upaya mencegah stunting.

Emak-emak kader posyandu inipun menjawab dengan lancar yakni dengan cara melakukan pemantauan tumbuh kembang anak termasuk memberikan penyuluhan kepada ibu hamil dan ibu-ibu yang memiliki anak balita agar memberikan asupan gizi yang cukup dan rutin mendatangi posyandu terdekat.

Sementara saat disinggung mengenai penanganan kemiskinan di Kabupaten Brebes, Ganjar mengatakan agar Pemkab Brebes sering-sering turun ke masyarakat dan membuka aduan seluas-luasnya agar masyarakat bisa melaporkan dengan cepat.

“Saya juga minta Pemkab membuat birokrasi yang lebih proaktif karena wilayahnya luas dengan jumlah penduduknya banyak,”ujar Ganjar di lokasi.

Sehingga kata Ganjar, jika direspon dengan cepat maka penanganan kemiskinan bisa diatasi. Namun jika pemkab tidak bisa menyelesaikan akan ditangani provinsi hingga pemerintah pusat.