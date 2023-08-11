Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pengembangan UMKM Ala Ganjar Pranowo Layak Diterapkan Skala Nasional

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:32 WIB
Pengembangan UMKM Ala Ganjar Pranowo Layak Diterapkan Skala Nasional
Pengembangan UMKM yang dilakukan Ganjar Pranowo dinilai layak diterapkan skala nasional (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo dinilai sukses mengatasi persoalan pembiayaan hingga membuat UMKM di Jateng.

Strategi Ganjar dalam memajukan UMKM dianggap layak untuk dieskalasi secara nasional. Ia juga dinilai memiliki kapasitas untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM, terlihat dari tiga kali penghargaan yang diperoleh Ganjar dalam sektor pembiayaan UMKM.

“Kita bisa melihat kalau Jawa Tengah tiga kali mendapat mendapatkan penghargaan itu artinya sudah ada jalur yang bisa diikuti dan itu jalur terbukti berhasil, sehingga dia menjadi best practice tepat untuk ditiru,” ujar Pengamat ekonomi, Harry Seldadyo, dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).

Harry berkata cara Ganjar mengembang UMKM layak untuk digunakan secara nasional. Sebab, cara yang digunakan Ganjar berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Lebih lanjut, Harry menjelaskan bahwa pembiayaan usaha bagi UMUM merupakan persoalan yang sejak lama tak kunjung bisa diselesaikan. Di Jateng, dia melihat persoalan tersebut berhasil diatasi oleh Ganjar.

“Kalau begitu, ketika terobosan itu sudah diciptakan, ketika aksi itu sudah dibuka, tentu rahasia di balik itu yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih jauh dan rahasia itu bisa dibagikan kepada khalayak banyak,” ujarnya.

“Dan eskalasi menjadi penting ketika dia dijalankan oleh orang yang punya pengalaman tentang itu, dengan kata lain kita bisa menaruh harapan atas pengalaman ini sehingga usaha-usaha untuk menjangkau UMKM dan usaha super mikro yang lebih luas lagi bisa terjadi,” ujar Harry.

Harry menambahkan Ganjar bukan hanya berhasil mengembangkan UMKM. Dia menyebut gubernur Jateng dua periode itu juga diketahui menerima penghargaan hattrick alias tiga kali berturut-turut di berbagai bidang dari sejumlah kementerian/lembaga.

