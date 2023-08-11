Buka Jateng Great Sale, Ganjar Ajak Masyarakat Luas Datang ke Jateng

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang juga Bacapres Partai Perindo mengundang seluruh masyarakat Indonesia datang ke Jawa Tengah pada Agustus ini. Sebab pada 11-24 Agustus 2023, akan banyak diskon di acara Jateng Great Sale 2023.

Hal itu disampaikan Ganjar saat membuka Jateng Great Sale 78 di The Park Mall Semarang, Jumat (11/8/2023) malam. Hadir dalam acara itu, Ketua Kadin Jateng, Harry Noryanro Sudiro dan sejumlah tamu undangan lainnya.

"Ayo datang ke Jateng, karena akan banyak diskon yang diberikan. Ada diskon di mall, restoran, hotel, retail dan produk UMKM Jawa Tengah," kata Ganjar.

Event Jateng Great Sale, lanjut Ganjar, menjadi cara agar masyarakat datang ke Jateng. Dengan diskon menarik yang diberikan, maka orang akan belanja sehingga perekonomian akan bisa tumbuh.

"Ini kesempatan untuk UMKM kita agar ekonomi menggelinding. Maka saya minta Kabupaten/Kota terlibat aktif dengan menyiapkan UMKM unggulannya," jelas Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu.

Event ini lanjut Ganjar juga sebagai cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jateng. Pada triwulan II 2024, Jateng mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32 persen dan di atas nasional yang hanya 5,17 persen.

"Pertumbuhan ekonomi kita bagus, meskipun tidak meloncat, tapi seiring dengan pertumbuhan nasional, kita sedikit lebih tinggi. Dan ini kita jaga dengan banyak event seperti ini," pungkasnya.