Kunker ke Cilacap, Ganjar Pranowo Sowan dan Pamitan ke Sejumlah Ulama

CILACAP - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sowan ke ulama saat melakukan kunjungan kerja di Cilacap, Ganjar datang untuk bersilaturahmi dan berpamitan, karena pada 5 September nanti sudah tidak menjabat sebagai gubernur jawa Tengah.

Di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Cilacap, Ganjar menyempatkan diri untuk sowan ke ulama, ratusan santri dan santriwati menyambut kehadiran Ganjar dengan antusias. Kunjungan pertama Ganjar menemui KH Imdadurrohman Al Ubudi, Pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin.

"Saya selalu menyempatkan silaturahmi ke para ulama. Kami sering diskusi dan mendapat pesan sekaligus wejangan. Ada beberapa problem yang disampaikan, karena ulama itu juga tempat bertanya rakyat. Jadi saat ketemu seperti ini, kita berembug menyelesaikan persoalan itu," kata Ganjar.

Silaturahmi kepada ulama, Ganjar mendapatkan masukan dan petuah untuk keberhasilan rencananya ke depan. Ulama sebagai panutan dalam meminta pendapat Ganjar selama dua periode menjadikan keberhasilan memimpin Jateng.

