INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Sowan dan Pamitan ke Ponpes, Ganjar Pranowo Didoakan Ulama Cilacap

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |22:42 WIB
Sowan dan Pamitan ke Ponpes, Ganjar Pranowo Didoakan Ulama Cilacap
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

CILACAP - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke ulama saat melakukan kunjungan kerja di Cilacap. Ganjar datang untuk bersilaturahmi dan berpamitan, karena pada 5 September nanti sudah tidak menjabat sebagai gubernur jawa Tengah.

Pada kunjungan kedua, Bacapres yang didukung Partai Perindo ini membeberkan program-program infrastruktur kepada Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, KH Su'ada Adzkiya. Pembangunan infrastruktur yang telah dikerjakan beberapa diantaranya merupakan usulan dari para kiai, untuk kepentingan masyarakat.

Ganjar mengatakan, ada banyak sekali kenangan dan nostalgia dengan para ulama selama 10 tahun menjabat Gubernur Jateng.

"Saya sekaligus pamitan, sambil bernostalgia selama 10 tahun bersama. Kami senang ketika banyak sekali ulama yang berkenan memberikan catatan. Kalau ada problem penyelesaian di lapangan kami selalu minta tolong ulama. Inilah pentingnya umaro dan ulama bersatu," kata Ganjar.

Telusuri berita news lainnya
