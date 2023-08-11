DPD Perindo Surabaya Akomodir Evi Dahlia, Bacaleg Disabilitas

SURABAYA - DPD Partai Perindo Surabaya mengakomodir semua kalangan yang berpotensi untuk membangun kota Pahlawan ke depan. Termasuk kalangan disabilitas. Adalah Evi Dahlia, disabilitas yang nyaleg untuk DPRD Kota Surabaya lewat Partai Perindo.

Evi Dahlia mengatakan, dirinya tertarik nyaleg lewat Perindo karena partai ini memiliki banyak program pemberdayaan masyarakat. Penyandang disabilitas ini juga mengaku banyak terbantu oleh program partai yang terkenal peduli rakyat kecil tersebut.

"Salah satu program saya adalah pemberdayaan perempuan. Saya akan mengadakan pelatihan bagaimana caranya membangun usaha di rumah. Mengurus anak tapi ada penghasilan," kata Evi, Jumat (11/8/2023).

Bacaleg dari dapil 5 ini merupakan sosok yang cukup menginspirasi. Bagaimana tidak, dengan segala kekuranganya, Evi mampu membangun bisnis fashion mulai dari nol hingga bisa berkembang seperti saat ini. Evi merupakan disabilitas, yang mana tangan kanannya mengalami kelumpuhan.

Kelumpuhan itu dialami setelah dirinya mengalami kecelakaan. Saat itu, ada sejumlah syarafnya bermasalah yang menyebabkan tangan kanannya lumpuh. "Yang memotivasi saya selama ini adalah ibu saya," tambah Evi.