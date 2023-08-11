Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

4 Pengedar Narkoba Ditangkap Polisi, 2 Bandar Besar Diburu

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:23 WIB
4 Pengedar Narkoba Ditangkap Polisi, 2 Bandar Besar Diburu
Polisi tangkap pengedar ganja di Malang (Foto : MPI)
A
A
A

 

MALANG - Sebanyak empat dari lima pelaku peredaran narkoba jenis ganja yang diringkus Polresta Malang Kota terancam hukuman seumur hidup. Keempatnya memiliki peran mengedarkan ganja seberat lebih dari satu kilogram.

Saat ini, polisi masih memburu dua bandar besar yang identitasnya telah dikantongi.

Wakapolresta Malang Kota AKBP Apip Ginanjar mengatakan, empat tersangka terjerat yakni AM (50), warga Lawang, Kabupaten Malang, SM (36) warga Krembangan, Pabeancantikan, Surabaya, RZ (26) warga Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang merupakan satu jaringan pengedar narkoba lintas daerah di Jawa Timur.

Serta satu pria berinisial MI (27) warga Pakisaji, Kabupaten Malang, yang menjadi kurir ganja dengan kepemilikan barang haram seberat 2,14 kilogram ganja dan 7,18 gram sabu.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 111 ayat 1 dan 2, Pasal 112 ayat 2, 114 ayat 2, Pasal 132 ayat 1 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pasal berlapis diterapkan karena mereka mengedarkan atau menjual ganja lebih dari satu kilogram.

"Ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar," ucap Apip Ginanjar, saat rilis di Mapolresta Malang Kota, pada Jumat sore (11/8/2023).

Kasatnarkoba Polresta Malang Kota Kompol Eka Wira Dharma Sibarani menyatakan, dari lima tersangka yang ditangkap mayoritas merupakan pegawai swasta.

Sedangkan AM merupakan pedagang, yang sampingan jualan narkotika demi kebutuhan ekonomi juga dijerat dengan hukuman maksimal seumur hidup.

"Lima tersangka ini pekerjaannya berbeda-beda, untuk AM ini pekerjaannya pedagang, rata-rata pegawai swasta ya, pedagang. Kemudian yang SM ada wiraswasta, kemudian yang lainnya swasta juga, yang terakhir inisial MI ini belum bekerja dan dia tamatan SMP," ujar Eka Wira Dharma Sibarani.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185881/bareskrim_konpers_ratusan_ribu_butir_ekstasi_kecelakaan_mobil_di_tol_lampung-U72v_large.jpg
Terungkap, Kurir Ratusan Ribu Ekstasi Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185838/penampakan_ratusan_ribu_butir_ekstasi_usai_kecelakaan_di_tol_lampung-3RrH_large.jpg
Penampakan Ratusan Ribu Butir Ekstasi Usai Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185755/viral-d5cm_large.jpg
Breaking News! BNN hingga PM Bersenjata Lengkap Gerebek Kampung Berlan Jakarta Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185468/narkoba-owBq_large.jpg
Polisi Gagalkan Peredaran 1 Kg Narkoba di Bekasi, 2 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185200/tni-FoEh_large.jpg
TNI Sita Ratusan Ribu Ekstasi dalam Nissan X-Trail yang Kecelakaan, Barbuk Diserahkan ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559/claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement