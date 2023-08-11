Relawan Ganjar Pranowo Dorong Pemuda Sidoarjo Kembangkan UMKM

SIDOARJO - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Generasi Alumni Muda UB-ITS-Unair atau G-Creasi, mendorong pemuda Sidoarjo untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Caranya, adalah dengan menggelar pelatihan membuat topi bagi warga, khususnya pemuda di sentra produksi topi Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (11/8/2023).

"Hari ini kegiatannya pelatihan pembuatan topi di Kampung Topi Punggul. Jadi kalau di daerah-daerah ada sentra UMKM, termasuk salah satunya yaitu Desa Punggul (ada) sentra UMKM topi," kata Koordinator Pusat G-Creasi Suryo Adi Prakoso, dalam keterangan yang diterima.

Sentra produksi topi di daerah tersebut, kata dia, perlu dilestarikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi agar bisa terus bertahan sebagai suatu kekuatan ekonomi sekaligus ciri khas daerahnya.

Suryo mengatakan kegiatan kali ini diikuti oleh warga yang didominasi kaum muda agar mereka tertarik untuk mengembangkan sentra produksi topi lewat kreativitas dan inovasi yang segar.

"(Peserta) yang ikut dari sini adalah Karang Taruna RW 3 Desa Punggul. Jadi, ke depan nantinya yang diharapkan oleh relawan G-Creasi, anak-anak muda ini punya semangat juang untuk membuat UMKM baru dan berdikari," katanya.

Setidaknya, ada dua aspek yang dibutuhkan untuk mempertahankan keunggulan sentra produksi topi di sana, yakni aspek keahlian atau skill dan aspek permodalan.

BACA JUGA: Pengembangan UMKM Ala Ganjar Pranowo Layak Diterapkan Skala Nasional

Untuk saat ini, dia mengakui kontribusi yang bisa dilakukan kelompok sukarelawannya baru mencakup peningkatan sumber daya manusia dari para pemuda yang menjadi generasi penerus.

"Yang pertama adalah skill atau transfer ilmu dari UMKM yang sudah ada ke anak-anak mudanya supaya mereka bisa mempraktikan bagaimana cara membuat topi yang benar," tutur Suryo.

Adapun, aspek permodalan untuk membantu biaya produksi topi bagi para pengrajin di sana nantinya akan diupayakan oleh para sukarelawan melalui pemerintah maupun pihak swasta.

Upaya yang dilakukan para sukarelawan G-Creasi selama ini diakui berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan dan daerah di Indonesia, sekaligus menambah dukungan terhadap bakal calon presiden, Ganjar Pranowo.