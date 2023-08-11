Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pedangdut Irwan Sumenep Alami Kecelakaan, Mobilnya Ringsek Parah

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |23:55 WIB
Pedangdut Irwan Sumenep Alami Kecelakaan, Mobilnya Ringsek Parah
Irwan Sumenep kecelakaan di Madura (foto: dok ist)
A
A
A

SAMPANG - Sebuah video amatir beredar memperlihatkan seorang artis dangdut alami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Torjun, Sampang, Madura, pada Jumat (11/8/2023).

Dalam video tersebut, menunjukan dua mobil yang sedang terlibat kecelakaan, satu mobil menabrak pohon satunya lagi terguling di Parit.

Berdasarkan informasi yang beredar mobil tersebut diduga mobil yang ditunggangi Irwan Krisdiyanto atau kerap dikenal Irwan Sumenep.

Salah satu warga di lokasi kejadian membenarkan peristiwa itu, di mana Irwan mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil bersama lima orang, termasuk supir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement