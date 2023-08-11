Pedangdut Irwan Sumenep Alami Kecelakaan, Mobilnya Ringsek Parah

SAMPANG - Sebuah video amatir beredar memperlihatkan seorang artis dangdut alami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Torjun, Sampang, Madura, pada Jumat (11/8/2023).

Dalam video tersebut, menunjukan dua mobil yang sedang terlibat kecelakaan, satu mobil menabrak pohon satunya lagi terguling di Parit.

Berdasarkan informasi yang beredar mobil tersebut diduga mobil yang ditunggangi Irwan Krisdiyanto atau kerap dikenal Irwan Sumenep.

Salah satu warga di lokasi kejadian membenarkan peristiwa itu, di mana Irwan mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil bersama lima orang, termasuk supir.