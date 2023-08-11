Gempa M4,0 Guncang Nias Selatan Sumut

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,0 mengguncang Nias Selatan, Sumut, pukul 05.49 WIB, Jumat (11/8/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 0.04 LS, 97.33 BT atau 33 Km Nias Selatan, Sumut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 23 Km.

BACA JUGA:

Gempa M4,6 Guncang Melonguane Sulut

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)