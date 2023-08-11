Santri Dukung Ganjar Gelar Pelatihan Fardu Kifayah di Ponpes Sumut

SIMALUNGUN - Ibadah merupakan salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui ibadah, manusia bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan. Hal ini yang membuat relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar (SDG) Sumatera Utara menggelar pelatihan fardu kifayah di Pondok Pesantren Nurul Iman, Desa Silau Dunia, Silau Kahean, Simalungun, Sumatera Utara.

Mereka juga melakukan sosialisasi sosok Ganjar Pranowo. Setelah itu dilanjutkan dengan doa bersama untuk kemashlahatan negeri juga agar Ganjar Pranowo terpilih jadi Presiden 2024-2029.

"Kami melakukan kegiatan pelatihan fardu kifayah dan doa bersama. Pelatihan itu sendiri cukup penting di tengah-tengah masyarakat karena menjadi salah satu ilmu yang harus benar-benar dipahami dan dapat diaplikasikan kami sebagai santri ataupun alumni pesantren," ujar Koordinator Wilayah SDG Sumut, Randi Hermawan, Jumat (11/8/2023).

Nantinya, kata Randi, para santri secara tidak langsung akan mengemban tanggung jawab terkait fardu kifayah seperti tata cara mengkafani jenazah di mata masyarakat.

"Melalui pelatihan ini harapan saya kepada pondok pesantren dan santri/santriwati mereka mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diberikan pemateri tadi dan dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Para peserta yang ikut pelatihan tampak antusias menyaksikan penyampaian materi dan praktik fardu kifayah mengkafani jenazah.

Salah satu santri, Lukman mengatakan pelatihan itu sangat bermanfaat untuk lebih memperdalam pengetahuan mereka.

"Tanggapan saya ya bagus dengan pelatihan supaya pas tamat kami bisa menunjukkan hasil santri kita belajar. Biar kami bisa mengaplikasikan ke masyarakat untuk tanda kita bahwa bisa menjadi santri," ungkap Lukman.