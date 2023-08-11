Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Tragis! Nenek Nuri Tewas Terjebak Api Kebakaran Rumah di Maros

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |06:07 WIB
Tragis! Nenek Nuri Tewas Terjebak Api Kebakaran Rumah di Maros
Kebakaran rumah tewaskan seorang nenek di Maros. Kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
MAROS – Nasib tragis dialami Nenek Nuri (70), warga Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Lansia itu tewas mengenaskan saat rumahnya mengalami kebakaran pada Rabu 9 Agustus 2023 malam. Korban diduga terjebak api di dalam rumah.

Selain nenek Nuri, satu korban lainnya berhasil selamat namun harus dilarikan ke Rumah Sakit Daya Makassar karena mengalami luka bakar yang cukup parah.



Diduga Korsleting Listrik, Kampus Swasta di Baubau Kebakaran 

"Korban kedua ditemukan selamat. Hanya saja langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar pada bagian kepala," kata Danton 2 Damkar Maros Andi Agus Salam, kepada wartawan, Kamis (10/8/2023).

 

Selain menelan korban jiwa dan korban luka, peristiwa kebakaran ini juga menghanguskan 3 unit rumah semi permanen milik warga hingga rata dengan tanah.  Api baru dapat dipadamkan setelah pihak pemadam kebakaran menurunkan 7 unit armada kebakaran.  "3 unit rumah yang berdampingan terbakar, armada diterjunkan 7 unit. Ada korban 2 orang, 1 luka di kepala, 1 meninggal dunia sudah dibawa ke rumah sakit," kata Agus.

