Penuhi Kebutuhan Warga, Bacaleg Perindo Berikan Sound System di Antapani Bandung

BANDUNG - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Kali ini, partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memberikan perlengkapan pengeras suara atau sound system kepada warga Bandung.

Penyerahan perlengkapan sound system berupa speaker, mic, dan tripod speaker ini diserahkan kepada warga RT 05 RW 09 di Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung.

Penyerahan dilakukan oleh Bacaleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar, Nuke Purwani. Turut hadir mendampingi Caleg DPRD Kota Bandung Dapil III, John Binsar Simalango.

"Kami menyampaikan peralatan untuk kebutuhan masyarakat sebagai salah satu kepedulian kami dari Partai Perindo kemudian support dari Pak John Binsar sebagai Bacaleg DPRD Kota Bandung kemudian saya dari DPRD Provinsi Jawa Barat dan Pak Ferry dari DPR RI," ucap Nuke saat ditemui di lokasi, Sabtu (12/8/2023).