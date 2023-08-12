Advertisement
HOME NEWS NEWS

Konsolidasi Perindo Jakarta-Banten, Hary Tanoe: Jangan Pernah Gentar!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |19:08 WIB
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MNC Media/Aziz Indra)
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta dan Banten di MNC Convention Hall, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2023). Konsolidasi langsung dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Dalam kesempatannya, Hary Tanoesoedibjo mengingatkan agar seluruh kader baik calon legislatif (caleg) dan pengurus untuk tidak gentar dalam berkontestasi politik dan mewujudkan target partai.

Hal itu meskipun Partai Perindo -partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu- merupakan partai yang lebih muda dari yang lain.

“Pesan untuk caleg jangan pernah gentar bahwa kita mulainya mungkin secara usia lebih muda dari yang lain,” kata Hary Tanoesoedibjo di MNC Convenction Hall, Jakarta Pusat.

Kepada kadernya, Hary Tanoe mengingatkan agar setiap tingkatan mampu meraup suara minimal dua digit kursi. Menurutnya, hal ini tidak mustahil jika setiap kader mampu bekerja secara tepat dan cepat di sisa waktu yang ada.

“Karena keberhasilan itu tidak ditentukan dari berapa lama kita kerja, keberhasilan itu sangat ditentukan dari ketepatan kita kerja, kecepatan kita bekerja dan yang ketiga kerja keras,” tegasnya.

Halaman: 1 2
1 2
      






