HOME NEWS NEWS

Perindo Jakarta Pastikan Raih Banyak Kursi Parlemen di Pemilu 2024

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |20:22 WIB
Perindo Jakarta Pastikan Raih Banyak Kursi Parlemen di Pemilu 2024
Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta Ramdan Alamsyah (Foto: Nur Khabibi)
JAKARTA - Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Ramdan Alamsyah menegaskan bakal meraih banyak kursi di daerahnya untuk target nasional partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Hal itu ia ungkapkan setelah mengikuti acara Konsolidasi DPW, DPD, dan Bacaleg Banten dan DKI Jakarta yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo di MNC Convention Hall, Sabtu (12/8/2023).

"Saya pribadi secara keyakinan hari ini di 2024 nanti Februari Partai Perindo insyaallah akan meraih minimal sepuluh kursi untuk DPRD-nya dan tiga kursi untuk DPR RI-nya," kata Ramdan di lokasi.

Ramdan yang juga Bacaleg DPRD DKI Jakarta daerah pemilihan (Dapil) 10 dari Partai Perindo itu menyebutkan, keyakinannya karena semua struktur Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu-- bergerak bersama-sama.

"Kami sangat optimis dengan apa yang sudah ada sampai hari ini, semua mesin partai bergerak mulai dari tingkatan kecamatan sampai tingkatan ranting kemudian para caleg konsolidatif mereka sama-sama bergerak dan simultan antara DPR RI nya bergerak DPRD juga bergerak," ucapnya.

