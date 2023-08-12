Advertisement
Jadi Wajah Indonesia, Perindo Jakarta Miliki 106 Bacaleg Petarung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |20:40 WIB
Jadi Wajah Indonesia, Perindo Jakarta Miliki 106 Bacaleg Petarung
Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syaputra (Foto: Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra memastikan seluruh bakal calon legislatif (bacaleg) untuk DPRD DKI Jakarta merupakan sosok petarung. Hal itu agar memastikan caleg yang dipilih bekerja bersama rakyat.

Menurut Effendi DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah yang ditargetkan mendapatkan kursi dua digit sesuai arahan dari Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Oleh sebabnya, seluruh bacaleg yang dipersiapkan merupakan bacaleg yang mampu bekerja.

“Alhamdulillah juga calegnya juga rajin-rajin, jadi 106 caleg di DKI semua memang petarung kita seleksi berlapis, menghasilkan 106 yang memang betul-betul yang terus berjuang dan tidak berdiam,” kata Ketua DPW Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra usai rapat konsolidasi Partai Perindo di MNC Convention Hall, Sabtu (12/8/2023).

Effendi juga menegaskan, setiap bacaleg mempunyai program yang tegak lurus dengan partai. Program yang dimaksud ialah mensejahterahkan rakyat dengan memajukan UMKM, program ambulans hingga pembagian gerobak.

“Jadi kita berharap dengan program itu dan struktur mesin partai kita sampai tingkat DPRT dan sudah berlangsung untuk koordinator TPS bisa berjalan maksimal sehingga kita bisa memenuhi target tersebut,” ujarnya.

