Dapat Bantuan Sound System dari Perindo, Warga Bandung: Terima Kasih, Sangat Bermanfaat

BANDUNG - Warga RT 05 RW 09 di Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung megucapkan terima kasih atas bantuan alat pengeras suara atau sound system yang diberikan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Bantuan itu diserahkan oleh Bacaleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar, Nuke Purwani. Turut hadir mendampingi Bacaleg DPRD Kota Bandung Dapil III, John Binsar Simalango.

"Saya sebagai RT di sini mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo dibawah naungan Bapak John Binsar mudah mudahan ini bermanfaat untuk warga saya disini khususnya RT 05," ucap Ketua RT 05, Agus saat ditemui dilokasi, Sabtu (12/8/2023).

Agus mengaku, jika sound system tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan warga sehari-hari.

"Sangat sangat dibutuhkan sekali. Digunakan untuk keperluan misalkan pengajian terus misalkan ada senam terus ada hajatan kecil lah bisa menggunakan ini," katanya.

Agus pun kembali mengucapkan terima kasihnya kepada partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu atas bantuan yang diberikan.

"Makanya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak John Binsar, Partai Perindo yang mana sudah memberikan bantuannya ini pasti ini sangat bermanfaat untuk warga kita," ungkapnya.

Agus pun berharap, seluruh Bacaleg dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu bisa memenangkan Pemilu 2024 nanti.

"Harus menang. Soalnya udah kerasa sama warga kita khususnya warga 05 segala macam bantuan. Ada yang meninggal, terus kemarin ada pengajian dibantu oleh Pak John, terima kasih," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bacaleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar, Nuke Purwani mengatakan, pemberian sound system tersebut nantinya bisa digunakan untuk segala kegiatan masyarakat. Seperti pengajian, olahraga, dan tentunya saat perayaan HUT Kermedeaan RI.