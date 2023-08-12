Lapangan Direnovasi, Warga Bandung Rasakan Manfaat Nyata Bantuan Partai Perindo

BANDUNG - Rasa bahagia tengah menyelimuti warga RW 10, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat.

Pasalnya, mereka baru saja mendapatkan bantuan sarana olahraga dari Calon anggota legislatif (Caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Bantuan tersebut diberikan Caleg DPRD Kota Bandung Dapil III, John Binsar Simalango yang didampingi Wakil Ketua Umum Partai Perindo, yang juga Bacaleg DPR RI Dapil Jabar I, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Bacaleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar, Nuke Purwani.

Ketua RW 10, Sani Aliansyah mengaku, selama ini pihaknya sangat kesulitan dalam mencari bantuan untuk memperbaiki lapangan yang rusak di wilayahnya.

Namun, berkat bantuan yang diberikan oleh partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu melalui John Binsar Simalango, kini lapangan di RW 10 memiliki wajah baru.

"Selama ini memang lapangan ini perlu perbaikan cuma kita berusaha untuk cari bantuan dan kebetulan ada Pak John di sini untuk membantu warga RW 10 untuk merenovasi lapangan ini," ucap Sani saat ditemui dilokasi, Sabtu (12/8/2023).

Sani mengatakan, lapangan ini adalah jantungnya masyarakat dalam beraktivitas. Di mana, anak-anak hingga ibu-ibu rutin berolahraga di sini.

"Jadi memang lapangan ini sangat bermanfaat bagi warga kami selain anak-anak bisa dipakai futsal remaja, karang taruna, ibu-ibu juga bisa voli sama bulu tangkis," ujarnya.