Gelar Rapat Konsolidasi, Ini Wejangan Hary Tanoe kepada Kader Perindo

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo memimpin langsung rapat konsolidasi Partai Perindo bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta dan Banten.

“Kita ingin membangun partai yang besar, partai yang besar bisa membangun banyak legislatif di tingkat nasional, tingkat satu maupun tingkat dua,” kata Hary Tanoesoedibjo setelah rapat konsolidasi di MNC Convention Hall, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2023).

Menjadi partai yang besar, tegas Hary Tanoe, akan membuat Partai Perindo -partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu- terlibat langsung dalam memajukan Indonesia. Ia pun meyakini terlibatnya Partai Perindo akan membuat Indonesia lebih bagus.

“Tentunya kalau kita punya banyak legislator, punya banyak eksekutif kita mampu membawa suatu warna tentunya bagaimana bisa membangun Indonesia lebih bagus lagi,” ungkapnya.

Apalagi, kata Hary Tanoe, Partai Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera. Hal itu cocok dengan ancaman pertambahan penduduk Indonesia yang ditengarai mencapai 40 juta penduduk dalam 20 tahun mendatang.

“Jadi itulah mengapa kita punya program gerobak, gerobak itu simbolisasi supaya masyarakat paham bahwa yang kita bangun itu rakyat kecil supaya mereka menjadi produktif sehingga mesin ekonomi itu menjadi jauh lebih besar bersama-sama mampu menciptakan lapangan kerja, dan tentunya membangun ekonomi,” tegas dia.