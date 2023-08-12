Bantu Renovasi Sarana Olahraga di Bandung, Perindo: Kita Dekat dengan Masyarakat

BANDUNG - Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat.

Seperti yang dilakukan Bacaleg DPRD Kota Bandung Dapil III, John Binsar Simalango yang membantu renovasi sarana olahraga sekaligus memberikan seperangkat sarana olahraga kepada warga RW 10, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung.

Pada kesempatan itu, John Binsar Simalango turut didampingi Bacaleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar, Nuke Purwani.

"Pada sore ini kita dari Partai Perindo hadir di masyarakat di RW 10 untuk menyampaikan bantuan sarana olahraga buat masyarakat," ucap John saat ditemui di lokasi, Sabtu (12/8/2023).

John mengatakan, bantuan yang diberikan oleh partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu yakni pengecatan lapangan, pemberiaan bola futsal dan voli hingga net dan jaring pengaman lapangan.

"Jadi kalau dilihat lapangan ini dengan cat yang baru sebelum ini tidak seperti ini dicat yang baru, lalu juga ada net yang baru dan juga pelindung net buat ke warga juga yang baru supaya warga bisa beraktivitas olahraga di tempat ini dengan baik," katanya.

John mengatakan, adanya bantuan yang diberikan tersebut menjadi bukti jika partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dekat masyarakat.

"Itu adalah salah satu cara kita Partai Perindo untuk masuk ke masyarakat dan melekat di hati masyarakat," ungkapnya.