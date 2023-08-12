Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Polewali Mandar Gelar Lomba HUT Ke-78 RI

Huzair Zainal , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |23:45 WIB
Caleg Perindo Polewali Mandar Gelar Lomba HUT Ke-78 RI
Caleg DPR RI Partai Perindo, Purnawirawan Mayjend Salim S Mengga (foto: dok ist)
A
A
A

POLEWALI - Meriahkan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, Partai Perindo Polewali Mandar, Sulawesi Barat menggelar berbagai macam lomba. Antusias masyarakat dalam kegiatan yang digelar Caleg DPR Perindo, Purnawairawan Mayjend Salim S Mengga ini terlihat sejak pagi, dimana ratusan warga bekumpul.

Selain meningkatan rasa persaudaraan dan juga persatuan, namun meriahnya kegiatan juga menunjukkan bahwa Partai Perindo yang merupakan partai berlambang rajawali mengembangkan sayap bernomor urut 16 ini makin dicintai mayarakat.

Terlihat antusiasnya Masyarakat, dimana partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo dan mendukung bacapres pemilu 2024 Ganjar Pranowo, kian hari makin dicintai masyarakat Indonesia, khususnya Polewali Mandar.

Berbagai lomba pun di isi dalam kemeriahan hari kemerdakaan kali ini, dimana diantaranya lomba makan kerupuk yang diikuti cukup banyak peserta. Uniknya lomba makan kerupuk ini berbeda dengan yang lain, tak hanya mengandalkan mulut untuk menghabiskan kerupuk yang diikat pada seutas tali, namun juga peserta harus mengendalikan tali menggunakan satu kaki untuk menghabiskan kerupuk tersebut.

Selain lomba makan kerupuk, berbagai lomba juga dilaksanakan, di antaranya lomba tarik tambang, antusias peserta ini juga tak lain karena Partai Perindo dikenal sebagai partai moderen yang peduli rakyat kecil dan gigih berjuang untuk kesejateraan.

Mereka yang ikut dalam lomba diketahui dari berbagai kalangan yang datang dari sejumlah kecamatan, dimana dalam lomba ini mereka terlihat berbaur menjadi satu, tak memandang usia, status bahkan agama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185857/ketua_dpw_partai_perindo_papua_pegunungan_john_richard_banua-O21L_large.jpg
Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, John Richard Banua Siap Majukan Partai Perindo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement