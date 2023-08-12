Pertarungan Antara Elon Musk dan Mark Zuckerberg Mungkin Akan Digelar di Italia

PERTARUNGAN yang direncanakan antara dua miliarder teknologi, Elon Musk dan Mark Zuckerberg kemungkinan akan digelar di Italia. Pertarungan dalam kandang itu rencananya akan digelar dengan tema Roma kuno.

Dalam perkembangan terbaru, menteri kebudayaan Italia pada Jumat, (11/8/2023) mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Musk tentang negara itu menjadi tuan rumah pertarungan yang merupakan acara amal tersebut.

Musk, CEO dari Tesla, dan Zuckerberg CEO dari Meta (sebelumnya Facebook), telah saling menantang satu sama lainnya sejak Juni.

Jika pertarungan ini terwujud, penghasilannya, yang diperkirakan mencapai jutaan dolar akan disumbangkan ke rumah sakit anak-anak.

Namun, Zuckerberg mengatakan sejauh ini belum ada tanggal yang disepakati.

Merinci visinya di platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), Musk mengatakan dia telah berbicara dengan perdana menteri Italia dan menteri kebudayaannya.

"Mereka telah menyetujui lokasi yang epik," tulisnya sebagaimana dilansir BBC. "Semua yang ada dalam bingkai kamera akan menjadi Roma kuno, jadi tidak ada yang modern sama sekali."

Namun ibu kota Roma, dan Colosseum yang ikonik - tempat pertarungan Gladiator legendaris diadakan di zaman kuno - telah dikesampingkan.