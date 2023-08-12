Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korupsi Merajalela, Zelensky Pecat Semua Pimpinan Pusat Rekrutmen Tentara Regional Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |14:01 WIB
Korupsi Merajalela, Zelensky Pecat Semua Pimpinan Pusat Rekrutmen Tentara Regional Ukraina
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (Foto: Reuters)
A
A
A

KYIV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperluas perjuangannya melawan korupsi pada Jumat, (11/8/2023) memecat semua kepala pusat perekrutan tentara regional Ukraina saat perang dengan Rusia memasuki tahap kritis.

Zelensky mengatakan penyelidikan negara terhadap pusat-pusat di seluruh Ukraina telah mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat mulai dari pengayaan ilegal hingga mengangkut orang-orang yang memenuhi syarat melintasi perbatasan meskipun ada larangan masa perang bagi mereka untuk meninggalkan negara itu.

Dia mengatakan 112 kasus pidana telah dibuka dalam penyelidikan luas yang diluncurkan setelah skandal korupsi di kantor perekrutan di wilayah Odesa bulan lalu. Dia menggunakan retorika keras yang kemungkinan besar akan disambut oleh rakyat Ukraina yang terkejut dengan kasus korupsi masa perang.

"Sistem ini harus dijalankan oleh orang-orang yang tahu persis apa itu perang dan mengapa sinisme dan penyuapan selama perang adalah pengkhianatan," kata Zelensky, seraya menambahkan bahwa mereka yang dipecat akan digantikan oleh veteran baru dan tentara yang terluka di garis depan.

      
