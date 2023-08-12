Horor! Binaragawan Bosnia Siarkan Langsung Pembunuhan Mantan Istrinya di Medsos

SARAJEVO - Seorang pria Bosnia menyiarkan langsung pembunuhan mantan istrinya di Instagram sebelum melakukan penembakan yang mematikan, menurut polisi dan media setempat. Insiden tersebut telah menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyebutnya sebagai kasus ekstrem “kekerasan berbasis gender”.

Rekaman mengerikan itu dibagikan secara online pada Jumat, (11/8/2023) pagi ke akun milik binaragawan dan pelatih pribadi Nermin Sulejmanovic, seorang penduduk kota Gradacac, Bosnia timur laut, kata laporan berita yang dilansir RT.

Dalam klip tersebut, pria itu memberi tahu pemirsa bahwa mereka akan menyaksikan pembunuhan langsung di Instagram, dan mulai mengarahkan pistol ke seorang wanita yang dipukuli dan berlumuran darah yang duduk di depannya, yang dilaporkan adalah mantan istri Sulejmanovic.

BACA JUGA: 6 Orang Didakwa Atas Tuduhan Pembunuhan Terkait Serangan Bom Brussels 2016

Beberapa saat kemudian, dia menarik pelatuknya, menembak kepala wanita itu dari jarak dekat ketika seorang anak terdengar menangis di latar belakang. Video tersebut telah dihapus dari platform, setelah mengumpulkan lebih dari 12.000 penayangan dan 125 suka.

Menurut jaksa, pria itu kemudian pergi ke jalan Gradacac bersenjatakan pistol dan menembak lima orang lagi, membunuh seorang pria dan putranya yang masih kecil sementara tiga lainnya terluka, termasuk seorang petugas polisi.