Bus Militer Suriah Disergap, Setidaknya 20 Orang Tewas

DAMASKUS - Sekelompok orang bersenjata telah menyergap sebuah bus yang membawa militer Suriah di timur negara itu, menewaskan setidaknya 20 orang dan melukai lainnya, kata sejumlah aktivis oposisi, Jumat (11/8/2023).

Serangan yang terjadi pada Kamis (10/8/2023) malam diyakini dilakukan oleh anggota kelompok ISIS yang sel-sel tidurnya di beberapa bagian Suriah masih melakukan serangan mematikan meski mengalami kekalahan pada 2019.

Kelompok Pengamat HAM Suriah yang berbasis di Inggris mengatakan 23 tentara Suriah tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan di sebuah jalan bergurun dekat kota Mayadeen di provinsi Deir el-Zor yang berbatasan dengan Irak, demikian dilansir dari VOA Indonesia.

Kelompok aktivis lain yang meliput berita di Suriah Timur mengatakan 20 tentara tewas dan lainnya luka-luka.

Kantor berita negara pemerintah SANA, mengutip seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa serangan Kamis malam itu "membunuh dan melukai sejumlah tentara." Kantor berita itu tidak memberikan rincian lebih lanjut, termasuk jumlah korban.