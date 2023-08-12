Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bus Militer Suriah Disergap, Setidaknya 20 Orang Tewas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |17:01 WIB
Bus Militer Suriah Disergap, Setidaknya 20 Orang Tewas
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

DAMASKUS - Sekelompok orang bersenjata telah menyergap sebuah bus yang membawa militer Suriah di timur negara itu, menewaskan setidaknya 20 orang dan melukai lainnya, kata sejumlah aktivis oposisi, Jumat (11/8/2023).

Serangan yang terjadi pada Kamis (10/8/2023) malam diyakini dilakukan oleh anggota kelompok ISIS yang sel-sel tidurnya di beberapa bagian Suriah masih melakukan serangan mematikan meski mengalami kekalahan pada 2019.

Kelompok Pengamat HAM Suriah yang berbasis di Inggris mengatakan 23 tentara Suriah tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan di sebuah jalan bergurun dekat kota Mayadeen di provinsi Deir el-Zor yang berbatasan dengan Irak, demikian dilansir dari VOA Indonesia.

Kelompok aktivis lain yang meliput berita di Suriah Timur mengatakan 20 tentara tewas dan lainnya luka-luka.

Kantor berita negara pemerintah SANA, mengutip seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa serangan Kamis malam itu "membunuh dan melukai sejumlah tentara." Kantor berita itu tidak memberikan rincian lebih lanjut, termasuk jumlah korban. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/18/3095396/3_skenario_masa_depan_suriah-xzah_large.jpg
3 Skenario Masa Depan Suriah, Pemerintah Otoriter atau Bersatu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/18/3095382/penjara_sednaya_suriah-iNMb_large.jpg
5 Fakta Tentang Rumah Jagal Penjara Sednaya Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/18/3094688/bendera_baru_suriah-taI7_large.jpg
Makna Bendera 3 Bintang Suriah sebagai Simbol Perjuangan dan Kemerdekaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/18/3094531/situasi_di_damaskus_suriah_usai_lengsernya_bashar_al_assad-wNrh_large.jpg
Bashar al-Assad Lengser, Suriah Memasuki Babak Baru dengan Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/18/3093936/presiden_suriah_bashar_al_assad-rLnJ_large.jpg
Mengapa Bashar al-Assad Kabur dari Suriah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/18/3093925/bashar_al_assad-sLvY_large.jpg
Jejak Karir Bashar al-Assad, dari Dokter hingga Pemimpin Diktator Suriah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement