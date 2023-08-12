Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Kontroversi yang Terjadi di Ajang Miss Universe

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |18:17 WIB
5 Kontroversi yang Terjadi di Ajang Miss Universe
Kontroversi yang Terjadi Miss Universe (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Deretan 5 kontroversi yang terjadi di ajang Miss Universe ini selalu terjadi setiap tahunnya. Ajang kontes kecantikan ini memilih wanita tercantik namun diliputi beragam kontroversi yang bikin orang terkejut.

Bahkan yang terbaru berkaitan dengan pelecehan seksual ini terjadi di Indonesia. Saat itu, perwakilan Indonesia untuk diwakilkan ke Miss Universe 2023 harus mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan.

Berikut 5 kontroversi yang terjadi di ajang Miss Universe dilansir dari LATV:

1. Kisah Miss Universe Asal Venezuela 1996

Kisah Alicia Machado pasti salah satu kontroversi pemilihan ajang Miss Universe. Wanita asal Venezuela itu memenangkan kompetisi pada tahun 1996 dibuat menderita agar menurunkan berat badannya. Saat itu, Donald Trump yang menjadi pemilik Miss Universe dunia pada tahun 1996 hingga 2015 pernah mempermalukan Alicia di depan umum,. Ini membuat jurnalis dan fotografer setiap hari mengawasinya saat dia dipaksa berolahraga dan diet. Orang-orang memanggilnya "Miss Piggy" dan bahkan Trump mengatakan dia adalah "mesin makan".

Halaman:
1 2 3
      
