Jaksa Agung AS Angkat Penasihat Khusus untuk Selidiki Hunter Biden

WASHINGTON - Putra Presiden Joe Biden, Hunter, sekarang akan diselidiki oleh penasihat khusus dengan wewenang tambahan, kata Jaksa Agung Amerika Serikat (AS), Merrick Garland. Garland telah meningkatkan status David Weiss, jaksa federal yang telah mengajukan tuntutan pidana dalam kasus tersebut.

Kesepakatan pembelaan atas tuduhan pajak dan senjata terhadap Hunter telah runtuh pada awal bulan ini. Namun, Partai Republik mendorong penyelidikan atas urusan bisnis Hunter Biden.

Dalam pengumuman mengejutkan di Departemen Kehakiman pada Jumat, (11/8/2023) Garland menjelaskan bahwa dia mengambil langkah tersebut setelah permintaan dari Weiss awal pekan ini.

Penunjukan baru akan memberi jaksa sumber daya tambahan untuk melanjutkan penyelidikan dan berpotensi membawa dakwaan lebih lanjut di luar Negara Bagian Delaware.

Garland mengatakan penasihat khusus akan membuat laporan ketika pekerjaannya selesai, dan bahwa departemen kehakiman akan mempublikasikannya sebanyak mungkin.

"Penunjukan Weiss memperkuat komitmen departemen untuk rakyat Amerika baik independensi maupun akuntabilitas dalam hal-hal yang sangat sensitif," kata Garland dalam konferensi pers, sebagaimana dilansir BBC.

Pengacara Hunter Biden, Chris Clark, menanggapi dalam sebuah pernyataan: "Kami yakin ketika semua manuver ini berakhir, klien saya akan memiliki resolusi dan akan melanjutkan hidupnya dengan sukses."