HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Tembak Jatuh 20 Drone, Gagalkan Serangan ke Jembatan Krimea

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |20:01 WIB
Rusia Tembak Jatuh 20 Drone, Gagalkan Serangan ke Jembatan Krimea
Jembatan Kerch. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Sabtu, (12/8/2023) bahwa Ukraina telah gagal mencoba menyerang Jembatan Krimea melintasi Selat Kerch dengan roket S-200, tetapi tidak ada kerusakan atau korban yang ditimbulkan.

Jembatan sepanjang 19 km, yang menghubungkan Krimea ke Rusia, telah berulang kali diserang oleh pasukan Ukraina sejak Moskow melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

"Rudal Ukraina terdeteksi tepat waktu dan dicegat di udara oleh sistem pertahanan udara Rusia. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters.

Dalam pernyataan yang diposting sebelumnya di aplikasi pesan Telegram, Gubernur Krimea Sergei Aksyonov, mengatakan dua roket telah ditembak jatuh oleh pertahanan anti-pesawat di dekat jembatan. Dia juga mengatakan jembatan itu tidak rusak.

Rekaman yang beredar di media sosial Rusia pada Sabtu tampaknya menunjukkan jembatan itu diselimuti asap. Reuters tidak dapat memverifikasi rekaman tersebut. Kantor berita Interfax melaporkan bahwa jembatan itu ditutup sebentar untuk lalu lintas tetapi kemudian dibuka kembali.

Halaman:
1 2 3
      
