Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mantan Kabid BKD Lampung Hampir 4 Jam Diperiksa Polisi

Andres Afandi , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |08:26 WIB
Mantan Kabid BKD Lampung Hampir 4 Jam Diperiksa Polisi
Mantan Kabid BKD Lampung Deny Rolind diperiksa polisi (Foto : iNews)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Mantan Kabid Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Kantor BKD Provinsi Lampung, Deny Rolind Zabara menjalani pemeriksaan di Polresta Bandarlampung selama hampir 4 jam, Jumat (11/8/2023). Pemeriksaan tersebut terkait penganiayaan dan memukul lima alumni IPDN angkatan XXX.

Dalam pemeriksaan tersebut, Deny yang mengenakan baju batik dan kacamata tersebut diperiksa oleh penyidik unit I Jatanras Satreskrim Polresta Bandarlampung.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih dari 4 jam, Deny keluar ruang penyidik dengan berlindung di balik badan rekannya. Saat ditanyakan awak media, Deny hanya bungkam dan langsung bergegas masuk mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih bernomor polisi BE 1184 W.

Sempat terjadi kericuhan saat awak media hendak meminta keterangan, bahkan rekan Deny juga turut menghalangi wartawan dengan menyikut dan mendorong awak media.

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dennis Arya Putra mengatakan, terlapor Deny telah memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan dalam peristiwa tersebut.

Dennis menuturkan, pemanggilan terhadap Deny untuk mengetahui secara pasti peristiwa penganiayaan yang diduga telah dilakukannya terhadap korban alumni IPDN bernama Achmad Farhan.

"Untuk meminta keterangan terlapor pastinya berkaitan dengan peristiwa tersebut," jelasnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement