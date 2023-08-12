Gempa M3,3 Guncang Pariaman Sumbar

JAKARTA - Gempa dengan magnitido 3,3 mengguncang Pariaman, Sumatera Barat, sekira pukul 11.11 WIB, Sabtu (12/8/2023).

"Gempa Mag:3.3, 12-Aug-2023 11:11:52WIB, Lok:0.94LS, 99.82BT (49 km BaratDaya PARIAMAN-SUMBAR)," tulis petugas Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) melalui akun Twitternya.

Kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)