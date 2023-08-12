Pria Tewas Mengenaskan Tertabrak Truk Trailer di Kalsel

PELAIHARI - Seorang pria warga Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tewas di tempat setelah kendaraan yang dibawanya diduga bertabrakan dengan truk trailer, Sabtu (12/08/2023). Petugas masih melacak keberadaan truk trailer yang mengakibatkan korban meninggal.

Kecelakaan yang terjadi di ruas Jalan Trans-Kalimantan atau tepatnya di RT 02 RW 01 Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar itu terjadi sekitar pukul 02.50 Wita.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh petugas Polisi Lalulintas Polres Tanah Laut, korban bernama Selamat Riadi, warga Jalan Mekar Sari RT 02 RW 01, Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari, meluncur dari arah Pelaihari menuju arah Jorong.

Pria berusia 37 tahun yang menggunakan motor Honda Sonic 150 R warna merah putih nomor polisi DA 2675 LV itu di lokasi kejadian berpapasan dengan truk trailer. Diduga truk trailer yang belum dikenali identitasnya itu bergerak agak ke kanan sehingga terjadi benturan dengan kendaraan korban.

Menurut keterangan saksi kepada petugas, korban meninggal di lokasi kejadian akibat luka di bagian kepala yang cukup parah. Motor Honda Sonic yang dikendarai korban juga mengalami rusak berat.

Kasatlantas Polres Tala AKP Supriyatno membenarkan adanya kecelakaan lalu lintas yang kembali menelan korban jiwa. Saat ini petugas masih mencari truk trailer yang diduga bertabrakan dengan korban.

“Korban saat petugas datang ke lokasi kejadian sudah dalam kondisi meninggal akibat mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala dan kakinya patah,” kata Kasatlantas saat dikonfirmasi Sabtu siang.