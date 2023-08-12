Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pria Tewas Mengenaskan Tertabrak Truk Trailer di Kalsel

Zulkifli Yunus , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |14:59 WIB
Pria Tewas Mengenaskan Tertabrak Truk Trailer di Kalsel
Kendaraan korban ringsek usai mengalami kecelakaan dengan truk trailer. (Foto: Zulkifli Yunus)
A
A
A

PELAIHARI - Seorang pria warga Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tewas di tempat setelah kendaraan yang dibawanya diduga bertabrakan dengan truk trailer, Sabtu (12/08/2023). Petugas masih melacak keberadaan truk trailer yang mengakibatkan korban meninggal.

Kecelakaan yang terjadi di ruas Jalan Trans-Kalimantan atau tepatnya di RT 02 RW 01 Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar itu terjadi sekitar pukul 02.50 Wita.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh petugas Polisi Lalulintas Polres Tanah Laut, korban bernama Selamat Riadi, warga Jalan Mekar Sari RT 02 RW 01, Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari, meluncur dari arah Pelaihari menuju arah Jorong.

 BACA JUGA:

Pria berusia 37 tahun yang menggunakan motor Honda Sonic 150 R warna merah putih nomor polisi DA 2675 LV itu di lokasi kejadian berpapasan dengan truk trailer. Diduga truk trailer yang belum dikenali identitasnya itu bergerak agak ke kanan sehingga terjadi benturan dengan kendaraan korban.

Menurut keterangan saksi kepada petugas, korban meninggal di lokasi kejadian akibat luka di bagian kepala yang cukup parah. Motor Honda Sonic yang dikendarai korban juga mengalami rusak berat.

 BACA JUGA:

Kasatlantas Polres Tala AKP Supriyatno membenarkan adanya kecelakaan lalu lintas yang kembali menelan korban jiwa. Saat ini petugas masih mencari truk trailer yang diduga bertabrakan dengan korban.

“Korban saat petugas datang ke lokasi kejadian sudah dalam kondisi meninggal akibat mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala dan kakinya patah,” kata Kasatlantas saat dikonfirmasi Sabtu siang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement