Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sosialisasikan Ganjar Pranowo, Relawan Bantu Pengendara di Lampung Ganti Oli Gratis

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |17:37 WIB
Sosialisasikan Ganjar Pranowo, Relawan Bantu Pengendara di Lampung Ganti Oli Gratis
Relawan Ganjar bantu warga ganti oli kendaraan gratis di Lampung. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

LAMPUNG - Berbagai kegiatan positif dilakukan Relawan Ganjar Pranowo untuk membantu masyarakat. Sasarannya berbagai kalangan masyarakat, termasuk pengendara motor.

Generasi alumni muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila) berjejaring dalam kelompok sukarelawan Crivisaya Ganjar memberikan layanan oli secara gratis bagi masyarakat pengemudi sepeda motor. Kegiatan itu sekaligus mensosialisasikan sosok Ganjar sebagai Bacapres 2024.

Acara itu dihelat di sebuah bengkel kawasan Jalan Sultan Haji, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Sabtu (12/8/23).

"Kegiatan pada hari ini, yaitu kami ganti oli bersama masyarakat Bandar Lampung. Pastinya kami enggak memetik uang dari masyarakat. Ini gratis sebagai bentuk kepedulian juga terhadap sesama pengguna kendaraan sepeda motor," kata Koordinator Crivisaya Ganjar Wilayah Lampung, Harsya Billy, dalam keterangannya, Sabtu.

Sepeda motor sendiri merupakan kendaraan pribadi favorit bagi masyarakat Indonesia untuk mobilitas harian.

Berbagai faktor membuat jumlah sepeda motor itu makin merajalela di jalanan seperti mudah di dapat dengan berbagai metode pembayaran, serta mudah untuk dioperasikan.

Billy berpesan kepada masyarakat agar senantiasa merawat sepeda motornya masing-masing agar terciptanya mobilitas yang aman dan nyaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement