Sosialisasikan Ganjar Pranowo, Relawan Bantu Pengendara di Lampung Ganti Oli Gratis

LAMPUNG - Berbagai kegiatan positif dilakukan Relawan Ganjar Pranowo untuk membantu masyarakat. Sasarannya berbagai kalangan masyarakat, termasuk pengendara motor.

Generasi alumni muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila) berjejaring dalam kelompok sukarelawan Crivisaya Ganjar memberikan layanan oli secara gratis bagi masyarakat pengemudi sepeda motor. Kegiatan itu sekaligus mensosialisasikan sosok Ganjar sebagai Bacapres 2024.

Acara itu dihelat di sebuah bengkel kawasan Jalan Sultan Haji, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Sabtu (12/8/23).

"Kegiatan pada hari ini, yaitu kami ganti oli bersama masyarakat Bandar Lampung. Pastinya kami enggak memetik uang dari masyarakat. Ini gratis sebagai bentuk kepedulian juga terhadap sesama pengguna kendaraan sepeda motor," kata Koordinator Crivisaya Ganjar Wilayah Lampung, Harsya Billy, dalam keterangannya, Sabtu.

Sepeda motor sendiri merupakan kendaraan pribadi favorit bagi masyarakat Indonesia untuk mobilitas harian.

Berbagai faktor membuat jumlah sepeda motor itu makin merajalela di jalanan seperti mudah di dapat dengan berbagai metode pembayaran, serta mudah untuk dioperasikan.

Billy berpesan kepada masyarakat agar senantiasa merawat sepeda motornya masing-masing agar terciptanya mobilitas yang aman dan nyaman.