Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dalam 7 Jam, 3 Diduga Pelaku Narkoba Ditangkap Polisi Way Kanan

Yuswantoro , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |17:41 WIB
Dalam 7 Jam, 3 Diduga Pelaku Narkoba Ditangkap Polisi Way Kanan
Sebanyak 3 pelaku narkoba berhasil ditangkap polisi di Way Kanan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

WAY KANAN - Satresnarkoba Polres Way Kanan mengamankan tiga diduga pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika bukan tanaman diduga jenis sabu di tiga TKP berbeda. Sabtu (12/08/2023).

Tersangka berinisial RF (22) dan HD (38) berdomisili di Kampung Kotabumi Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan serta ARK (37) berdomisili di Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo melalui Kasatresnarkoba AKP Sigit Barazili, menjelaskan penangkapan pertama berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap dan penyalahgunan narkotika di Kampung Kotabumi Way Kanan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

BACA JUGA:

Tiga Tersangka Penganiayaan hingga Tewas di Tamansari Positif Narkoba 

Setelah petugas melakukan penyelidikan hasilnya mendapati seorang laki-laki berinisial RF di salah satu rumah yang berada di Kampung Kotabumi Way Kanan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Hasil penggeledahan terhadap Sdr. RF diketemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu di kantong bagian belakang sebelah kanan, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebanyak 0,86 gram.

Penangkapan kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib dari hasil pemeriksaan terhadap RF bahwa barang haram tersebut diperoleh dari HD di Kampung Kotabumi Way Kanan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

BACA JUGA:

4 Pengedar Narkoba Ditangkap Polisi, 2 Bandar Besar Diburu 

Menindak lanjuti itu, petugas melakukan penyelidikan dengan mengarah diduga pelaku inisial HD dan saat di perkebunan sawit di Kampung Kotabumi Way Kanan Kecamatan Negeri Agung petugas berhasil mengamankan HD tanpa perlawanaan.

Saat dilakukan penggeledahan di kantong bagian belakang sebelah kiri HD ditemukan 2 (dua) bungkus balutan kertas timah rokok yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto sebanyak 0,91 gram.

Selanjutnya untuk TKP ketiga Satresnarkoba Polres Way Kanan bersama Polsek Pakuan Ratu berhasil mengamankan diduga pelaku penyalahgunaan narkotika bukan tanaman diduga jenis sabu di Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Tersangka berinisial ARK (37) berdomisili Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pelaku Narkoba way kanan Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185881/bareskrim_konpers_ratusan_ribu_butir_ekstasi_kecelakaan_mobil_di_tol_lampung-U72v_large.jpg
Terungkap, Kurir Ratusan Ribu Ekstasi Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185838/penampakan_ratusan_ribu_butir_ekstasi_usai_kecelakaan_di_tol_lampung-3RrH_large.jpg
Penampakan Ratusan Ribu Butir Ekstasi Usai Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185755/viral-d5cm_large.jpg
Breaking News! BNN hingga PM Bersenjata Lengkap Gerebek Kampung Berlan Jakarta Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185468/narkoba-owBq_large.jpg
Polisi Gagalkan Peredaran 1 Kg Narkoba di Bekasi, 2 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185200/tni-FoEh_large.jpg
TNI Sita Ratusan Ribu Ekstasi dalam Nissan X-Trail yang Kecelakaan, Barbuk Diserahkan ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559/claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement