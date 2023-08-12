Terungkap! Bukan 1 Tapi 5 Orang Alumni IPDN Jadi Korban Penganiayaan Kabid di BKD Lampung

BANDAR LAMPUNG - Tak hanya Achmad Farhan, ternyata ada 4 alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) lain yang menjadi korban penganiayaan mantan Kabid Pengadaan, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai BKD Provinsi Lampung, Deny Rolind Zabara.

Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung Achmad Saefullah mengatakan, dari pemeriksaan terhadap Deny Rolind Zabara diketahui ada korban lainnya.

Adapun empat korban Deny lainnya yakni Naufal, Hafiz, Berian serta Thareq. "Iya ada (korban lain) selain Achmad Farhan, ada 4 korban lainnya," ujar Saefullah saat ditemusi Sabtu (12/8/2023).

Saefullah menuturkan, total ada 6 alumni IPDN yang magang di kantor BKD Provinsi Lampung. Namun, salah satunya perempuan dari penganiayaan lantaran disuruh pulang terlebih dahulu.

"Ada 6, satu perempuan. Tapi di hari (saat penganiayaan) itu yang wanita ini disuruh pulang, sementara 5 orang pria ini masih berada di Kantor BKD Lampung," kata dia.