INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Edukasi Masyarakat, Relawan Ganjar Pranowo Gelar Seminar Kuliner Khas Daerah

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |22:06 WIB
Edukasi Masyarakat, Relawan Ganjar Pranowo Gelar Seminar Kuliner Khas Daerah
Sahabat Ganjar saat menggelar Workshop pembuatan jamu tradisional di Sukoharjo (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Relawan Ganjar Prabowo yang tergabung dalam Sahabat Ganjar menggelar seminar tentang sejarah kuliner khas Padang yang terkenal, yaitu rendang di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu (12/8/2023). Sahabat Ganjar terus menunjukan komitmen untuk membangun masyarakat yang berdaya dan hebat.

Menurut Ketua DPC Kota Padang, Lusi Zorfrian, rendang sudah menjadi indetitas khas Kota Padang. Bahkan, menjadi kebanggan masyarakat Sumatera Barat.

"Rendang sudah jadi indetitas khas orang Minang khususnya warga Kota Padang, patut kita banggakan bahwa melalui kegiatan Sahabat Ganjar ini mendukung kuliner lokal," kata Lusi dalam keterangannya.

Dalam kegiatan ini, kata Lusi, warga Kota Padang turut mendeklarasikan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024. "Warga Kota Padang bersama Sahabat Ganjar turut mendukung bapak haji Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024," ujar Lusi.

Sahabat Ganjar juga mengajak masyarakat mengikuti kegiatan senam sehat bersama. Dengan senam sehat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat.

Kegiatan ini mendapat antusias dari masyarakat terlihat dari semangat mereka sesi senam dipandu oleh infrastruktur berpengalaman.

"Saya sangat senang bisa bergabung dalam senam sehat ini," ujar salah seorang peserta, Amir.

Telusuri berita news lainnya
