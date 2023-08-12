Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ketua DPD RI Jenguk Cak Nun di RSUP Dr Sardjito, Doakan Lekas Pulih

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |13:25 WIB
Ketua DPD RI Jenguk Cak Nun di RSUP Dr Sardjito, Doakan Lekas Pulih
LaNyalla jenguk Cak Nun di RSUP Dr Sardjito Sleman. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

YOGYAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kedatangan Ketua DPD RI untuk menjenguk Budayawan Emha Ainun Najib atau Cak Nun yang tengah mendapat perawatan intensif di rumah sakit tersebut.

Ditemui istri Cak Nun dan kerabat, LaNyalla berharap ayah musisi Noe Letto itu segera pulih seperti sedia kala.

"Saya doakan agar Cak Nun lekas pulih seperti sedia kala, agar terus dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara," kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke DIY, Sabtu (12/8/2023).

 BACA JUGA:

Di mata LaNyalla, Cak Nun tak hanya sekadar budayawan, namun juga intelektual Islam yang memiliki kontribusi cukup besar bagi kemajuan umat, bangsa dan negara.

"Ketokohan Cak Nun membuat Indonesia semakin berwarna. Tentu tak hanya keluarga dan jamaah pengajiannya, tapi kita semua rindu akan kehadiran beliau," tutur LaNyalla.

Istri Cak Nun, Novia Kolopaking menjelaskan kondisi terkini Cak Nun sejak 38 hari lalu jatuh sakit. "Kondisinya sudah membaik. Sudah bisa bisa diajak berkomunikasi. Sudah bisa bercanda. Peralatan mesin juga sudah dilepas," kata Novia.

BACA JUGA:

Presiden Jokowi Jenguk Cak Nun di RSUP dr Sadjito Yogyakarta 

Dikatakannya, Cak Nun sudah dua kali menjalani operasi akibat pendarahan di kepala bagian kanan. Jika sebelumnya hanya terjadi penyumbatan, namun kali ini terjadi pecah pembuluh darah yang membuat suaminya harus menjalani perawatan intensif.

Novia mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD RI atas kehadirannya menjenguk Cak Nun. "Doakan saja agar Cak Nun segera pulih, karena memang kondisinya belum 100 persen, meski terus menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya," kata Novia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181207/dpd-xDS6_large.jpg
Jaring Anak Muda, Ketua DPD Genjot Asta Cita Presiden Prabowo di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179944/dpd_ri-xMIh_large.jpg
DPD Award 2025, Sultan Najamudin: Saatnya Temukan Pahlawan Lokal di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178866/dpd_ri-wfPQ_large.jpg
Ketua DPD Minta Akhiri Kegaduhan Polemik TKD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171447/dpd-Ws1z_large.jpg
Soal Asta Cita Prabowo, Ketua DPD Tekankan Pembangunan Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156348/dpd_ri-coEI_large.jpg
Heboh Beras Oplosan, Ketua DPD: Cederai Kepercayaan Publik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/340/3094421/dpd_ri-b2Ke_large.jpg
Anggota DPD RI Berharap Ada Keputusan soal Nasib Pejuang Seleksi CPNS Papua Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement